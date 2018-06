Inbraakpoging in Driehoeksdreef 28 juni 2018

Dieven hebben maandag proberen in te breken in een woning in de Driehoeksdreef. Een bewoner betrapte 's nachts twee mannen met zaklampen die rond zijn woning liepen. De twee droegen donkere kledij. De bewoner slaagde erin om de mannen weg te jagen door het alarm aan te zetten. Een zoektocht leverde niets op. De interventieploeg stelde nadien vast dat daders het slot van de achterdeur hadden geprobeerd te forceren.





(VTT)