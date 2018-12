Houten trollen beelden kerstverhaal uit Kristof De Cnodder

07 december 2018

17u46 0 Zoersel Leo Van Rossum uit Zoersel probeert op een bijzondere manier de kerstsfeer in zijn gemeente nog wat verder aan te wakkeren. Uit een gerooide beukenhaag kerfde Leo een aantal trollen die een kerstsage uitbeelden. Het tafereel is dezer dagen vrij te bezichtigen in een bos aan de Herentalsebaan.

Al vele jaren helpt Leo Van Rossum een kerststal met daarin bekende oude dorpsfiguren opstellen op de hoek van de Uitweg en de Herentalsebaan in Zoersel. Vlakbij dokterde Leo nu ook een Trollenwandeling uit en da’s een primeur.

“Ik wou eens iets anders doen. Toevallig kwam ik in contact met een IJslands kerstverhaal over Yula de heks. Daar deden ook trollen in mee. Dat verhaal inspireerde me”, vertelt Leo. “Uit een dikke haag die een boer uit de omgeving had gerooid kerfde ik een paar trollen. Die beelden nu de sage uit. Tijdens een wandeling van zowat anderhalve kilometer door het bos kan je het verhaal ontdekken.”

Wie wil kan op eigen houtje op pad langs de trollen, maar tussen 17 en 30 december organiseert Leo Van Rossum ook geleide wandelingen (met uitzondering van 22, 24 en 25 december). Er wordt steeds vertrokken om 18.30 uur, tegenover de Herentalsebaan 161. Deelname is gratis en op voorhand inschrijven hoeft niet. Deelnemers dienen wel een goede zaklamp mee te brengen.