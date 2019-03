Homejackers waren niet van plan om ‘matrassenkoning’ Jerry Coeman te doden : parket wil 12 Oost-Europeanen voor rechter

Patrick Lefelon

21 maart 2019

12u52 2 Zoersel Zakenman Jerry Coeman (60) stierf tijdens een gewelddadige homejacking op 3 mei 2017 in Zoersel. Volgens de Antwerpse procureur hadden de twaalf Oost-Europese verdachten niet de “intentie tot doden”. Daarom wil hij de twaalf mannen terecht laten staan voor de correctionele rechtbank, en niet voor het assisenhof.

Het gerechtelijke onderzoek naar de dood van Jerry Coeman is bijna twee jaar na de feiten afgesloten. Volgende dinsdag behandelt de raadkamer het dossier. De procureur vraagt de twaalf verdachten door te verwijzen naar de correctionele rechtbank.

“Dinsdag is het 26 maart, net de verjaardag van Jerry. Onze advocaat zal ons op de raadkamer vertegenwoordigen. Geen proces voor een assisenhof? Wij weten niet of dat beter of slechter zou zijn”, reageren de ouders van Jerry.

Man met één been

Even terug naar die fatale nacht van 3 op 4 mei 2017. Minstens vijf daders dringen via de tuin binnen in de villa van ‘matrassenkoning’ Jerry Coeman. Hij heeft sinds 25 jaar de zaak Slaapcomfort Dream Team in Malle. Rond middernacht zit Jerry nog even televisie te kijken. De overvallers bedreigen hem en eisen geld. Eén dader loopt naar boven en houdt Jerry’s vriendin Martine onder schot. Jerry vecht terug, maar de gangsters binden hem vast. Ze plakken zijn mond en neus af.

De daders vinden niet het grote geld waar zij op gehoopt hadden. Met een paar honderd euro, een Rolex-horloge en wat juwelen moeten zij zich tevreden stellen. De Porsche in de garage laten ze staan.

Jerry Coeman overleeft de homejacking niet. Volgens de wetsdokter is hij gestikt in zijn eigen braaksel omdat zijn mond en neus waren afgeplakt.

De federale politie kan uiteindelijk twaalf verdachten arresteren, allemaal Oost-Europeanen. Een aantal verdachten heeft hun deelname aan de overval wel toegegeven, maar niemand zegt de bedenker/initiatiefnemer van de homejacking te zijn. De opdracht kwam “van de man met één been”, beweerden de verdachten. Wie dat is, blijft een raadsel. De speurders hebben die man met één been nooit gevonden.

Geen assisen

De procureur concludeert uit het onderzoek dat de homejackers nooit de bedoeling hadden om Jerry Coeman te doden.

Kristof Aerts van het Antwerpse parket: “Daarvoor zijn er een reeks aanwijzingen. Er is de conclusie van de wetsdokter: meneer Coeman is niet gestorven door het geweld van de daders. Hij is gestikt omdat zijn mond en neus waren afgeplakt. De verdachten zagen dat Jerry Coeman onwel werd en probeerden hem terug bij bewustzijn te brengen door koud water in zijn gezicht te gieten. Eén van de verdachten had een pistool. Mochten zij de intentie hebben gehad om hem te doden, dan hadden zij dat pistool kunnen gebruiken.”

De procureur wil de 12 verdachten daarom voor de correctionele rechtbank vervolgen wegens “diefstal met geweld, bij nacht, in bende, met een voertuig en onder bedreiging.” Bovendien worden de twaalf door de procureur ook beschouwd als een criminele organisatie. De raadkamer moet volgende dinsdag beslissen of de vraag van de procureur wordt ingewilligd. Voor de correctionele rechtbank riskeren de bendeleden bij schuldigverklaring effectieve celstraffen tot 20 jaar.