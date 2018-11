Hoge Dreef krijgt fietssuggestiestroken Kristof De Cnodder

06 november 2018

15u32 0 Zoersel In de Hoge Dreef in Sint-Antonius Zoersel zal een aannemer op woensdag 7 november fietssuggestiestroken aanbrengen. Dat kan lichte verkeershinder veroorzaken.

De fietssuggestiestroken zullen lopen van het kruispunt met de Achterstraat tot het kruispunt met de Lijsterbeslaan. Woensdag tussen 9 uur en 17 uur zal er dus worden gewerkt in de zone in kwestie en dan wordt de werfzone ook afgesloten. Om de hinder voor de scholen in de Achterstraat te beperken, werd er speciaal voor geopteerd om te starten na het begin van de lesdag. Als de scholen ’s middags sluiten, kan er wel wat extra overlast zijn.