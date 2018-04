Hier zijn waterbuffels koning LANDBOUWBEDRIJF OPENT ZWEMVIJVER VOOR 23 DIEREN BEN CONAERTS

16 april 2018

02u42 0 Zoersel Dieren zijn koning bij melkveehouder Wim Keysers (37) en zijn vrouw Wendy Dekker (31). Het koppel heeft zopas zijn landbouwbedrijf uitgebreid met een nieuwe zwemvijver. Niet zozeer om er zelf in te kunnen plonzen, maar voor hun 23 waterbuffels.

Het landbouwbedrijf van Wim Keysers en Wendy Dekker in de Zoerselse Delbekestraat is ronduit uniek. Behalve de traditionele melkkoeien houdt het koppel als enige in Vlaanderen ook waterbuffels. Liefst 23 exemplaren hebben ze intussen - twaalf vrouwelijke buffels, één buffelstier en tien buffelkalveren - en die mogen zeker niets te kort komen. Voortaan kunnen de dieren zich zelfs gaan uitleven in een ruime zwemvijver, die Wim en Wendy in de nieuwe buffelweide hebben laten uitgraven. Gisteren werd de vijver officieel geopend en werden de dieren uitgenodigd voor een frisse plons. Dolenthousiast lieten de buffels zich onderdompelen in het water. "Ze genieten hier echt van", glimlacht Wendy. "Zulke dieren hebben water nodig. Het zit in hun natuur. Er is ooit eens een kalfje ontsnapt en even later lag hij al te rollen in een plas water."





Wandelpad

Langs het buffelzwembad hebben Wim en Wendy een wandelpad aangelegd in schors vanwaar je de zwemmende dieren kan bewonderen. In het midden van de afsluiting is er een gaatje waar de buffels hun hoofd kunnen doorsteken om door de bezoekers geknuffeld kunnen worden. "Waterbuffels worden ontzettend graag geknuffeld", vertelt Wendy. "Het zijn heel lieve, aanhankelijke dieren. We hebben de buffels nu ongeveer een jaar en we hebben er nog geen moment spijt van gehad. Hun melk valt bovendien ontzettend in de smaak, vooral bij de allochtone bevolking. Buffelmelk bevat dubbel zoveel calcium als koemelk en veertig procent minder cholesterol. De vraag is zelfs groter dan wat we momenteel kunnen aanbieden. Naast melk hebben we ook buffelyoghurt, -kaas en -ijs. Op termijn willen we het aantal waterbuffels nog verder uitbreiden."





Massageborstels

De 300 koeien van Wim en Wendy hoeven overigens zeker niet jaloers te zijn op het luxeleventje van de waterbuffels. Ook zij worden op het landbouwbedrijf flink in de watten gelegd. "Vorig jaar hebben we voor de koeien een heel speciale stal gebouwd. Bij warm weer gaat het dak open en kunnen ze genieten van de frisse lucht. We hebben massageborstels waarmee we hen kunnen masseren en als ze slapen, doen ze dat op waterbedden. Als ze 's nachts melk of urine verliezen, glijdt dat dus van de matras af en hoeven ze niet de hele nacht in een plas te liggen. Dat is hygiënischer en comfortabeler. Onze dieren en hun welzijn komen voor ons écht op de eerste plaats. De landbouw staat heel erg vaak in een negatief daglicht. Maar wij willen tonen dat een gewoon bedrijf als het onze - we zijn geen biobedrijf - ook veel positieve inspanningen levert."





Meer info is te vinden op www.demelkautomaat.be.