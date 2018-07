Het 'nevelt oude wijven' bij ZNA Joostens 11 juli 2018

In zorginstelling ZNA Joostens in Sint-Antonius Zoersel gaat morgen de fototentoonstelling 'Het nevelt hier oude wijven van start'. De Antwerpse fotograaf Jan Dirkx toont er een aantal portretten van vrouwen ouder dan vijftig jaar. "De fotoreeks is een ode aan vrouwen die niet meer zo 'piep' zijn", klinkt het in de aankondiging. De tentoonstelling loopt tot en met 12 september en is dagelijks te bezichtigen tussen 13.30 en 16.30 uur. (KDC)