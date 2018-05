Harmonie Sint-Martinus viert feest 26 mei 2018

Liefhebbers van harmoniemuziek kunnen zondag terecht in zaal Elite in Halle-Zoersel. De plaatselijke harmonie Sint-Martinus organiseert dan immers zijn jaarlijkse Sint-Martinusfeesten. Bevriende harmonieorkesten uit Wijnegem, Schilde, Zoersel en Wechelderzande komen die dag langs om samen met Sint-Martinus muziek te maken. Tussen 9.30 en 11.30 uur is er ook een brunch voorzien. In de namiddag worden er dan weer pannenkoeken en bakharingen geserveerd. Tussen 10.30 en 18 uur kan u verder deelnemen aan een fietsrally van 22 kilometer. (KDC)