Hallebaan paar dagen dicht 17 augustus 2018

De Hallebaan in Zandhoven zal vanaf 23 augustus twee tot vijf dagen worden afgesloten voor doorgaand verkeer. In de straat worden namelijk asfalteringswerken uitgevoerd. Wie vanuit Zandhoven naar het centrum van Halle wil (en omgekeerd), zal daarom tijdelijk worden omgeleid via Sint-Antonius en Zoersel. Ook bussen van De Lijn zullen deze omleiding moeten volgen. (KDC)