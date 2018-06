Halle Proeft zit aan maximumcapaciteit 21 juni 2018

02u56 0

Het culinaire evenement Halle Proeft is morgen vrijdag aan zijn vierde editie toe en het is weer iets groter geworden.





"Met 32 standhouders zitten we voor het eerst aan onze maximumcapaciteit", zegt organisator Tom Sleeuwaert. Halle Proeft - een gezellige foodmarkt op het Dorsplein in Halle-Zoersel - groeide op korte tijd uit tot een begrip in de regio. Vorig jaar vonden naar schatting zo'n vierduizend mensen de weg naar het event. "Deze keer gaan we nog iets meer kramen hebben dan tijdens de vorige edities", zegt Tom Sleeuwaert. "Om die te kunnen plaatsen palmen we ook de parking voor de frituur in. Zo zitten we meteen aan onze maximale capaciteit."





Een opvallende nieuwkomer is Residentie Halmolen, het plaatselijke woonzorgcentrum. "Het keukenpersoneel maakt eten op grootmoeders wijze. Er worden klassiekers als balletjes in tomatensaus geserveerd, maar men geeft er af en toe ook een moderne touch aan", verklapt Tom Sleeuwaert. "Andere nieuwe standhouders zijn Cru, het IJstaartenhuis, Flowerblossom Gin, Fuga Moments, Verona 2, Billboa Catering en De Proeverij."





Halle Proeft start om 15 uur en om middernacht wordt er afgesloten. Om 20 uur is er een optreden van de Halse harmonie aan de kiosk. De toegang is gratis. De proevertjes zijn te betalen bij de standhouders zelf. Achter de turnzaal van basisschool Pierenbos is een ruime fietsenparking voorzien. (KDC)