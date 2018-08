Groen heeft lijst klaar 03 augustus 2018

De lijst van Groen Zoersel voor de komende gemeenteraadsverkiezingen is helemaal rond. Nadat eerder al bekend raakte dat Marc De Cordt, Katrien Seynaeve en Emery Frijters de eerste drie plaatsen gaan bezetten en dat ex-schepen Bob Peeters lijstduwer wordt, vulde men nu ook de 23 andere plaatsjes in. Met Bart Boucique komt er nog een oud-schepen op de lijst. Na een pauze van enkele jaren besloot hij zich opnieuw politiek te engageren. Annemie Roovers (die start op de voorlaatste plaats) was al ooit gemeenteraadslid. Studente Jasmien Dhondt is met haar 19 jaar de jongste van het gezelschap. Nog een opvallende, jeugdige kandidaat is Lander Severins, die onlangs afstudeerde als cabaretier. (KDC)