Gewonnen dankzij ex-vriendin MATTHIAS (22) VERKOZEN TOT 'TOP MODEL BELGIUM' KRISTOF DE CNODDER

23 januari 2018

02u34 0 Zoersel Zowat een jaar geleden schreef Matthias De Marelles' toenmalige vriendin Julie (intussen zijn ex) hem in voor de prestigieuze wedstijd 'Top Model Belgium'. Hoewel Matthias aanvankelijk niet echt gewonnen was voor dat idee, deed hij toch mee. En kijk: zondag werd hij tot winnaar uitgeroepen.

"Ik kan het nog altijd niet geloven", laat Matthias ons vanuit Parijs weten. Hij keert pas vandaag terug naar België. "Je moet weten dat dit een lange afvallingsrace was. Maanden geleden waren er de eerste preselecties, dan een halve finale in San Marco Village in Antwerpen en uiteindelijk dus de finale in Parijs, dé modestad bij uitstek. In de finale bleven er nog ongeveer 25 kandidaten over. En daar waren een paar stevige concurrenten bij. Dat ik won was voor mezelf een verrassing. Ik kan het nog altijd niet bevatten en loop nu al twee dagen op wolkjes." Matthias' overwinning is des te verrassender omdat hij tot voor kort amper ervaring had als model.





Jobs even 'on hold'

"Ik had voordien eens één keer een try-out gedaan als model, maar dat was helemaal anders. Het leek me wel wat om in die sector iets te gaan doen, maar zonder het duwtje dat Julie me gaf had ik er waarschijnlijk nooit mee doorgezet. Nu heb ik de smaak natuurlijk te pakken. De titel van 'Top Model' zal normaal ook veel deuren openen. Ik werd al door verschillende castingbureaus benaderd en ga nu rustig de opties bekijken." Matthias' andere activiteiten komen voorlopig op een laag pitje te staan. "Samen met mijn zus verhuur ik een vakantiehuis in de Ardennen. Verder werk ik in het bouwbedrijf van mijn vader", vertelt de inwoner van Zoersel. "Het voordeel is dat ik beide jobs even 'on hold' kan zetten. Mijn familie snapt dat ik me even op iets anders richt en steunt me ook. Mijn vrienden zijn ook blij voor me, al maken ze af en toe grapjes over mijn nieuwe 'carrière'. Hopelijk blijft er straks nog wat tijd over voor mijn makkers en mijn hobby's. Ik ga regelmatig fitnessen en doe sinds kort aan thaiboksen."





De afgelopen tijd kon Matthias aan de lijve ondervinden dat modellenwerk best zwaar is. Tegelijk heeft de job veel voordelen. "Als je echt aan de top staat, krijg je de kans om veel te reizen en je verdient natuurlijk goed je boterham. Wie wil dat niet? Verder heb ik al gemerkt dat de titel van 'Top Model' aanslaat bij de vrouwen. De dag nadien kreeg ik opvallend veel vriendschapsverzoeken via Facebook", besluit Matthias al lachend.