Gewijzigde plannen Dorpszaal klaar voor goedkeuring 23 juni 2018

De plannen voor een nieuwe dorpszaal in Halle-Zoersel werden bijgeschaafd op vraag van enkele lokale verenigingen. De Zoerselse gemeenteraad wordt dinsdag verzocht om deze aangepaste versie goed te keuren.





De gemeente wil in de pastorietuin van Halle een nieuwe polyvalente zaal bouwen, ter vervanging van de huidige parochiezaal Sint-Maarten. Na maanden overleggen en sleutelen ligt er nu een definitief ontwerp op tafel.





"In de gewijzigde plannen hebben we de nieuwe zaal wat dieper in de tuin ingeplant. Verder voorzien we op vraag van toneelkring WIK een vast podium en een hoger plafond", zegt bevoegd schepen Katrien Schryvers (CD&V). "Daar komt bij dat we besloten hebben om ook te investeren in het pastoriegebouw zelf, dat door het parochieteam wordt gebruikt."





Buurtcomité OverHal had graag nóg meer inspraak gewenst, maar het gemeentebestuur wuift dat weg. Dat de geraamde kostprijs door de aangebrachte aanpassingen stijgt van zowat één naar anderhalf miljoen euro is volgens het bestuur te verantwoorden. Voor de werken aan de pastorie is er een Europese subsidie van 200.000 euro.(KDC)