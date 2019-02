Gemeenteraad duurt tot half 3 ‘s nachts door kapotte stemcomputer 1.700 pagina’s afgedrukt om manueel te kunnen stemmen Ewelina Verhulst

21 februari 2019

15u48 0 Zoersel Ongeziene toestanden in de gemeenteraad van Zoersel. Afgelopen dinsdag duurde die maar liefst tot half drie ‘s nachts door problemen met de stemcomputer.

Toen de vorige gemeenteraad, op 22 januari, pas om 2 uur ‘s nachts eindigde, dachten de raadsleden een stevig record gevestigd te hebben. Nog geen maand later, afgelopen dinsdag 19 februari, deden ze er nog een half uur bovenop.

“Het probleem was dat één van de 27 stemcomputers het niet deed. Omdat de aanduiding van de 61 bestuurders en vertegenwoordigers anoniem moet gebeuren, kon er niet bij handopsteking gestemd worden”, zegt Charlotte Vercruyssen (h-EERLIJK ZOERSEL).

1.700 pagina’s geprint

Pas na een half uur besliste de voorzitter van de gemeenteraad, Marcel De Vos (N-VA), om op papier te stemmen. Er werden bijna 1.700 bladzijden door de kopieermachine gejaagd om de telling alsnog mogelijk te maken. In een aantal stemrondes behaalden twee kandidaten evenveel stemmen en moest er opnieuw gestemd worden: dat betekende dus weer kopiëren, stemmen, ophalen en tellen.

Volgens Tom Sleeuwaert van h-EERLIJK ZOERSEL ijverde de partij op de vorige gemeenteraad op 22 januari nog om te investeren in een degelijke installatie voor de raadszaal. Toen kon schepen Olivier Rul niet stemmen wegens een defect aan zijn computer. Nu was het die van de voorzitter van de gemeenteraad Marcel De Vos zelf die niet werkte.

“Dit zijn kafkaiaanse toestanden", zegt Sleeuwaert. “Het is al de derde gemeenteraad op rij dat de installatie van de raadszaal het niet doet.”

Niet enige probleem

Tijdens de gemeenteraad was er ook een discussie over agendapunten. Voorzitter Wouter Bollansée van Vlaams Belang heeft het gevoel dat er niet naar zijn partij geluisterd wordt. “Wij en h-EERLIJK ZOERSEL dienden twee punten in over de beleidsnota. Vroeger werden punten van de oppositie bovenaan de dagorde geplaatst. Sinds het begin van deze legislatuur staan ze onderaan. Zo willen ze de oppositie monddood maken.”