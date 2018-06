Gemeente toont docu over Monnikenheide 05 juni 2018

03u01 0 Zoersel Het gemeentebestuur van Zoersel organiseert nu vrijdag een bijzondere filmvoorstelling in de kapel van het gemeentehuis.

Om 20 uur wordt 'Zie mij doen' getoond, een documentaire die de Antwerpse Klara Van Es recent draaide in het Zoerselse zorgcentrum Monnikenheide.





Zes mensen met een mentale beperking spelen de 'hoofdrol' in deze prent. De toegang is vrijdagavond gratis. (KDC)





Plaatsen reserveren kan via 03 298 00 00 of via gemeente@zoersel.be