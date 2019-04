Gemeente start met opmaak nieuw mobiliteitsplan Toon Verheijen

17 april 2019

10u48 0 Zoersel Het gemeentebestuur van Zoersel is gestart met de opmaak van een nieuw mobiliteitsplan omdat het huidige niet meer geactualiseerd is sinds 2010. De bedoeling is om alle inwoners te betrekken bij de opmaal van het plan.

Het huidige mobiliteitsplan dateert van 2005 en werd in 2010 een laatste keer geactualiseerd. Omdat er op vlak van mobiliteit wel wat veranderd is, wil het gemeentebestuur het plan volledig vernieuwen met onder meer aandacht voor het toenemende vrachtverkeer, sluipverkeer en de parkeerdruk. “De kennis, ervaringen en mening van de inwoners zijn voor het bestuur van groot belang”, klinkt het bij de gemeente. Daarom voorzien we in Halle, Sint-Antonius en Zoersel zelf een participatiemoment.” De momenten vinden plaats woensdag 24 april om 19.30 uur zaal Elite in Halle, op maandag 29 april om 19.30 uur in de Kapel in Sint-Antonius en op donderdag 2 mei om 19.30 uur in ’t Zonneputteke in Zoersel zelf.

In een eerste fase, die duurt tot juni van dit jaar, worden de mobiliteitsstromen en de knelpunten in kaart gebracht. In fase twee (september tot januari 2020) worden enkele scenario’s uitgewerkt. In het voorjaar van 2020 wordt het nieuw plan opgemaakt en zullen er ook enkele concrete acties geformuleerd worden.