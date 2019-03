Gemeente schaft gratis restafvalzakken af Ewelina Verhulst

20 maart 2019

18u18 0 Zoersel Voortaan krijgen de inwoners van Zoersel geen gratis restafvalzakken meer van het gemeentehuis. Dat werd dinsdagavond op de gemeenteraad beslist. “Zoerselaars moeten milieubewuster gaan leven en door het geven van die gratis vuilzakken geven we een verkeerd signaal”, zegt schepen Olivier Rul (Open VLD).

Door de afschaffing van gratis restafvalzakken stelde de partij h-EERLIJK ZOERSEL voor om een compensatie te geven aan de inwoners door middel van de Zoerselse Geschenkcheque. Elk gezin zou dan recht hebben op 2 cheques van 10 euro per jaar. Voor Tom Sleeuwaert van h-EERLIJK ZOERSEL leek het een constructief voorstel, toch is de meerderheid hem niet gevolgd. “Wij slaan twee vliegen in één klap. Mensen worden gestimuleerd om lokaal te kopen en de gezinnen gaan er niet op achteruit. Wij begrijpen niet dat dit wordt tegengestemd door de meerderheid.” Volgens Sleeuwaert steunden de oppositiepartijen wel zijn voorstel met in totaal 13 stemmen.

Olivier Rul van Open VLD die in de meerderheid zit, is klaar en duidelijk. “Wij vinden dat inwoners milieubewuster moeten gaan leven en dat zal niet helpen als wij gratis restafvalzakken gaan weggeven en daarbij, maar 70% van de inwoners maakte er gebruik van.” Rul is het eens met Sleeuwaert dat er een compensatie moet aangeboden worden voor de inwoners, maar vindt dat de Zoerselaar anders moet beginnen denken. “Die mentaliteit van ‘geven, geven, geven’, dat werkt niet. Gratis werkt niet. Wij stoppen met plastiek te geven aan de mensen en willen gewoon een ander signaal geven. Dat doen we met een groener beleid.” Volgens Rul krijgen de inwoners die houder zijn van een Z-pas wel een compensatie in financiële middelen, maar voor de anderen is er een compensatie in een klimaatplan.

Tom Sleeuwaert vindt het jammer dat Olivier Rul zich niet onthouden heeft bij het stemmen en vindt het vooral raar dat Olivier Rul die schepen is van de lokale economie in Zoersel in zijn eigen voet schiet. “We zitten in de gemeenteraad met een schepen die verantwoordelijk is voor de middenstand en die stemt tegen een voorstel dat helemaal in lijn ligt met hun eigen beleidsintenties. Ik kan dat niet vatten. Ik denk echt dat we met ons voorstel echt iets hebben kunnen doen voor de Zoerselaar, maar het heeft niet mogen zijn.”

Olivier Rul wil hier niet teveel woorden aan vuilmaken. “Ik zal een compensatie bieden aan de inwoners, maar niet via de Zoerselse Geschenkscheque, ook al is de middenstand of de lokale economie mijn bevoegdheid. Ik heb andere plannen voor de lokale handelszaken.”