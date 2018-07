Gemeente neemt oude school over 25 juli 2018

02u38 0

De gemeente Zoersel heeft de oude gebouwen van de Sint-Martinusschool in deeldorp Halle overgenomen van het dekenaat van Zandhoven. Zoals bekend heeft het gemeentebestuur plannen om op de site in de Lindedreef een woonproject te ontwikkelen en het verwerven van de vroegere school is weer een stap in de goede richting. Zoersel betaalde 785 000 euro voor de bijna drieduizend vierkante meter grote lap grond. De aankoop kadert in een masterplan voor Halle. Op de voormalige schoolsite worden minstens achttien sociale huurwoningen voorzien, maar ook een aantal koopwoningen. Het is vooralsnog onduidelijk wanneer de nieuwe woonzone kan worden ontwikkeld. De gemeente wil graag ook nog een achterliggend perceel van een particulier overnemen om dat bij te betrekken in het project. Voorlopig wacht men de ontwikkelingen in dat dossier nog even af. (KDC)