Gemeente investeert in ledlampen 31 augustus 2018

02u40 0

De straatverlichting in de Berkenlaan, de Eikenlaan, Driesheide en Halle-Dorp wordt binnenkort vervangen. Het schepencollege van Zoersel besliste om er ledlampen te laten hangen. Ook op de parking van basisschool Beuk en Noot gaat men voor led. Deze lampen zijn iets duurder in aankoop, maar zijn zuiniger, zodat de gemeente op termijn kan besparen op energiekosten. De ingreep kadert in het gemeentelijke masterplan openbare verlichting. (KDC)