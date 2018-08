Gat in je trui? Naaister Martine komt naar je toe 22 augustus 2018

Naaiboetiek Martine uit Halle-Zoersel gaat sinds kort de baan op. Zaakvoerster Martine Moelans sloot haar winkel in Halle-Dorp en kocht in de plaats een soort marktwagen waarmee ze wekelijks op drie vaste plaatsen opduikt.





Martine Moelans had 24 jaar lang een naaiboetiek met aanpalende woning in Halle-Dorp, maar ze raakte wat uitgekeken op het pand. "Het feit dat mijn naaiatelier - achter de winkel - geen ramen had, begon me tegen te steken", opent Martine. "Zeker in de winter waren er dagen dat ik amper daglicht zag. Daarom verhuizen mijn man en ik naar een nog te bouwen nieuwbouw. In dat huis is een naaiatelier voorzien met de nodige lichtinval, maar niet langer een winkelruimte. Voortaan ga ik zelf naar de klanten toe."





Inclusief pashokje

Martine liet een marktwagen bouwen, met pashokje. Toch gaat ze niet op markten staan. "Op maandagvoormiddag vind je me op het dorpsplein van Halle, op woensdagnamiddag aan het gemeentehuis van Westmalle en op zaterdagvoormiddag op de parking van dancing De Toverfluit", vertelt Martine. "Mensen kunnen er kleren binnen brengen die ze willen laten herstellen of aanpassen. Afgelopen weekend was ik voor het eerst op de baan en de klanten vonden al meteen hun weg naar mijn wagen. Mijn zaak draait trouwens beter dan ooit, want tegenwoordig kunnen alsmaar minder mensen naaien. Verder doe ik ook retouches voor winkels." (KDC)