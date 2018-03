Fudoshin organiseert clubkampioenschap 09 maart 2018

Judoclub Fudoshin heeft haar jaarlijkse clubkampioenschap georganiseerd. De judoka's verzamelden in de dojo in Zoersel.





Eerst werd er een show gehouden en daarna gingen de wedstrijden van start. De winnaars kregen later uit handen van schepen van sport Luc Kennis hun prijzen uitgereikt.





(VTT)