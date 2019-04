Film over 100 jaar oude stoomtram om toeristen te lokken ADA

14 april 2019

11u47 0 Zoersel In opdracht van het Land van Playsantiën, een toeristisch samenwerkingsverband tussen de gemeenten Lille, Malle, Ranst, Zandhoven en Zoersel, wordt momenteel gewerkt aan een promofilm over de stoomtram. Dankzij die tram konden zo’n 130 jaar geleden mensen plots hun streek veel sneller verkennen.

De film toont de stoomtramritten die de mensen 100 jaar geleden maakten aan de hand van twee waargebeurde verhalen. Zo volgen we Georges Eekhoud, een schrijver die naar de Kempen reist om een boek te schrijven over Zoersel, en de Antwerpse zakenman Schelkens die in opdracht van de Boerenbond de fruitteelt naar Broechem moest brengen.

“In de film leggen we de link naar wat er vandaag te zien en te beleven valt op die mooie plaatsen van toen. Denk maar aan de Gummaruskapel van Emblem, het Zevenbergenbos, de Heggekapel van Poederlee, de Lindeboom en het Boshuisje van Zoersel, het mooie dorpsplein van Zandhoven, de molen van Pulderbos, de abdij van de trappisten en het domein Renesse in Malle,” klinkt het bij de makers.

In een volgende fase wil het bestuur die mooie locaties beter in de verf zetten door er ‘toeristische poorten’ van te maken. De bezoeker moet ter plaatse info krijgen over wat er daar en in de omgeving te zien en te beleven valt.

De film duurt twintig minuten en is vanaf augustus online te zien.