Fietspaden Oostmallebaan worden veiliger 05 mei 2018

Langs de Oostmallebaan in Zoersel wordt maandag begonnen met heraanleg van fiets- en voetpaden en parkeerplaatsen. Na de werkzaamheden - die normaal tot midden juni duren - moet de zwakke weggebruiker zich veiliger kunnen verplaatsen.





"Tussen het kruispunt met de Herentalsebaan en dat met de Voetbalstraat wisselen de fietspaden van plaats met de parkeerplaatsen voor auto's. Op die manier wordt er een buffer gevormd tussen fiets- en voetpad en de rijweg", legt Zoersels schepen van Openbare Werken Luc Kennis (CD&V) uit. "We gaan dat principe langs beide kanten van de weg toepassen. Aan het andere uiteinde van het dorp deden we jaren geleden al iets gelijkaardigs. Voor het tweede deel van de Oostmallebaan trekken we nu zo'n 120.000 euro uit. Het fietspad wordt trouwens niet breder. Er was zeker iets te zeggen voor een verbreding, maar dan hadden we stukjes grond moeten innemen van omwonenden en dat had de procedure alleen maar verlengd."





Er zal in twee fases worden gewerkt, eerst aan de kant van de Voetbalstraat en vervolgens aan de overzijde. De werf zal steeds per honderd meter opschuiven. Gedurende de werkzaamheden is er beurtelings verkeer mogelijk over één rijstrook (met tijdelijke verkeerslichten).





Tegen half juni zou de hinder achter de rug moeten zijn. Rond die tijd eindigt in principe ook de heraanleg van de Lierselei in Oostmalle (het verlengde van de Oostmallebaan). (KDC)