Fietsen en wandelen voor ZNA Joostens 15 mei 2018

02u57 0

Zorgcentrum ZNA Joostens uit Zoersel organiseert op zondag 20 mei naar jaarlijkse gewoonte een fiets- en wandeltocht. Met de opbrengst van dit evenement wil men een podium aankopen voor de cafetaria van Joostens. Voor de fietsers is er een parcours uitgetekend over 38 kilometer en een ander over 85. Lopers en wandelaars kunnen kiezen uit lussen van 6 of 11 kilometer. Starten kan je tussen 8 en 15 uur. Het inschrijvingsgeld bedraagt 5 euro. Voor die prijs krijg je ook een consumptie. Acteur Warre Borgmans is peter van het gebeuren en komt uiteraard langs. Inschrijven kan ter plaatse. (KDC)