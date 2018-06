Extra ventilatie in De Vleugel 28 juni 2018

02u52 0

In de Zoerselse gemeenschapsinfrastructuur De Vleugel zijn werken op til aan het ventilatiesysteem. Hoewel De Vleugel pas in 2012 in gebruik werd genomen voldoet de huidige ventilatie in sommige lokalen niet meer. "Dat komt omdat de muziekschool de jongste jaren serieus is gegroeid. Daardoor zitten er nu meer leerlingen in sommige klasruimtes dan oorspronkelijk was voorzien", legt Zoersels schepen voor Gebouwen Luc Kennis (CD&V) uit. "Het ventilatiedebiet in bepaalde klassen is daardoor ontoereikend geworden. Er worden nu extra ventilatie-units voorzien om dat probleem op te lossen." De gemeente trekt 92 000 euro uit voor deze klus, die tijdens één van de volgende schoolvakanties zal worden uitgevoerd. (KDC)