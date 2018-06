Ex-schepen opnieuw op CD&V-lijst 22 juni 2018

De CD&V van Zoersel heeft de kandidatenlijst bekendgemaakt waarmee men op 14 oktober naar de gemeenteraadsverkiezingen gaat. Zoals reeds bekend trekt Vlaams volksvertegenwoordiger, OCMW-voorzitter en voormalig burgemeester Katrien Schryvers de lijst. Ook uittredende schepenen Wim Govers en Luc Kennis zijn opnieuw kandidaat, net als (ex-)gemeenteraadsleden Jan De Prins, Luc Peeters, Peters Oorts, Kristof Mariën, Paul Van Wesenbeeck en Roel Van Elsacker (die lijstduwer wordt). Voormalig schepen Bart Sebreghts maakt dan weer een opvallende rentree in de politiek. Hij krijgt plaats twee. Een in het oog springende nieuwkomer is voormalig wijkagent Alex Verbergt. Verder vallen ook twee achttienjarigen op de lijst op: Lina Sidoroff en Lander Van Steen. Twee plaatsen werden bewust nog even opengehouden. (KDC)