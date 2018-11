Ex-burgemeester Schryvers: “Voelde de bui al hangen” Kristof De Cnodder

14 november 2018

Voor het eerst in dertig jaar zullen de christendemocraten niet vertegenwoordigd zijn in het Zoerselse college van burgemeester en schepenen. CD&V-boegbeeld en voormalig burgemeester Katrien Schryvers had de bui al voelen hangen. “Daags na de verkiezingen maakte N-VA al duidelijk dat men liefst verder wou zonder ons”, aldus Schryvers.

“Een kleine meerderheid is ook een meerderheid en het is het goed recht van N-VA, Groen en Open VLD om een coalitie te vormen zonder ons”, zegt Katrien Schryvers, die eerder achttien jaar burgemeester was en in de aflopende legislatuur voorzitter van het OCMW. “Wij nemen daar akte van. Echt verrassend is dit niet. Meteen na de verkiezingen zei Liesbeth Verstreken dat de kiezer de kaarten moeilijk had gelegd, maar eigenlijk was dat niet het geval, want een verderzetting van de huidige coalitie was perfect mogelijk. Samen zouden we 19 zetels op 27 hebben. Al snel maakte N-VA ons echter duidelijk dat men liever verder ging zonder ons. Uiteindelijk vond men dus twee partners om dat mogelijk te maken. Die keuze moeten we respecteren, ook al komen de coalitiepartners samen eigenlijk niet aan vijftig procent van de stemmen en tellen ze geen enkele vertegenwoordiger uit deeldorp Zoersel.”

Vlaams Parlementslid Schryvers – die ook even in de running was voor een post als député - wacht nu af welke koers de nieuwe bestuursploeg zal varen. “We zullen in de toekomst wel zien welke kant het uit gaat. Namen CD&V kan ik enkel zeggen dat wij ook in onze nieuwe rol het beste van onszelf zullen geven voor de gemeente. In principe gaan al onze verkozenen ook gewoon zetelen als gemeenteraadslid, inclusief ikzelf. Los daarvan zal ik voortaan wat extra tijd krijgen om me nog meer toe te leggen op mijn parlementaire werk. En als het kan of nodig is zal ik in het Vlaams parlement de Zoerselse belangen blijven verdedigen. Het is niet omdat ik niet omdat we nu in de oppositie zitten dat daar iets aan gaat veranderen.”