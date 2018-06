Etalages tonen oude dorpsgezichten 06 juni 2018

02u43 0 Zoersel Sinds enkele dagen kan u in veertig handelszaken in groot Zoersel een fototentoonstelling bekijken met oude dorpsgezichten. Fotoclubs Nenufar en Obscura putten daarvoor uit hun rijke archief.

"In zo'n veertig zaken werden oude dorpsfoto's op grote platen opgehangen. In de bovenhoek plaatsten we een inzetfoto met een actueel beeld van de zelfde plaats", zegt Wilfried Schul van Nenufar. "Onze club heeft een enorm digitaal archief met meer dan 10 000 foto's. Heel wat van die oude dorpsgezichten zijn intussen verdwenen, zoals bijvoorbeeld een vroegere sigarenfabriek en de oude tramstatie. Wij brengen dat verleden weer een beetje tot leven. Ik ben heel blij met het resultaat, ook al was het veel werk."





Nenufar en Obscura

Opvallend: meer dan de helft van de deelnemende handelaars is gevestigd in deeldorp Sint-Antonius. Dat komt enerzijds omdat daar een grote winkelkern is, maar ook omdat Nenufar vooral in Sint-Antonius actief is.





De collega's van Obscura zorgden voor de meeste foto's uit Zoersel zelf, maar hun archief is kleiner. In Halle is er geen fotoclub en daarom is het aanbod hier eerder beperkt. (KDC)