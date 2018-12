Een nieuw speelbos voor de kinderen van Zoersel SEO

24 december 2018

13u20 0 Zoersel In Zoersel zullen de kinderen erg blij zijn, want de gemeente krijgt binnenkort een nieuwe plek op te spelen. Het ‘Dwergenbos’ heeft groen licht gekregen van Kempens Landschap vzw.

Binnenkort is Zoersel een speelbos rijker en krijgen kinderen een extra plek om buiten te spelen. De gemeenteraad heeft de laatste puzzelstukjes gelegd voor de aanleg van het ‘Dwergenbos’. De organisatie Kempens Landschap heeft toelating gekregen voor de aankoop van het terrein van 56.693 vierkante meter. De organisatie kreeg al een wervingssubsidie van het Agentschap voor Natuur en Bos, maar nu zal de gemeente ook een steentje bijdragen ter waarde van 44.000 euro.

Spelen in het Dwergenbos

Het is de bedoeling om het terrein om te bouwen in een gevarieerd speelbos met poelen open ruimtes. “Zo hopen we de lokale natuuruitbreiding te versterken en een nieuwe natuurspeelzone te kunnen realiseren in het centrum van onze gemeente”, klinkt het. Dankzij verschillende gemeenschapsvoorzieningen, zoals scholen en sportclubs, en de natuurzone Dwergenbergen, zal dit een leuke plek worden om te spelen, te wandelen en te genieten van de natuur.

Hoe het Dwergenbos er zal uitzien, is nog niet geweten. “Dat laten we over aan de experten van de Bosgroep Antwerpen Noord vzw en het Regionaal Landschap De Voorkempen vzw.” Verder wordt de Jeugdbond voor Natuur en Milieu hier ook bij betrokken aangezien zij beheerder zijn van de Dwergenbergen. “Met hen wordt bekeken op welke manier een ecologische, recreatieve en landschappelijke verbinding kan worden gemaakt tussen de Dwergenbergen en het te ontwikkelen Dwergenbos.”

Alle belanghebbenden, zoals omwonenden, lokale verenigingen en scholen, kunnen het Dwergenbos op verschillende momenten mee helpen uitbouwen.