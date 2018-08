Drie verenigingen krijgen nieuw lokaal GEMEENTE KOOPT WEILAND EN TREKT 500.000 EURO UIT VOOR RUWBOUW KRISTOF DE CNODDER

31 augustus 2018

02u39 0 Zoersel Goed nieuws voor toneelkring Tilia, harmonie Eendracht Maakt Macht en fotoclub Obscura uit Zoersel. Het Zoerselse gemeentebestuur stelde zopas een projectontwikkelaar aan die een nieuw lokaal moet bouwen voor de drie verenigingen. Op termijn moeten ze weg op hun huidige locatie, aan Het Zonneputteke.

In de lokalen van Het Zonneputteke huist ook de gemeentelijke technische dienst. Zoals bekend verhuist die tegen 2020 naar de Achterstraat en is er aan Het Zonneputteke een woonproject voorzien. Maar Tillia, Eendracht Maakt Macht en Obscura komen dan zeker niet op straat te staan. De gemeente zorgt immers voor een alternatief. In dat dossier werd deze week weer een stap in de juiste richting gezet.





"De gemeente kocht begin dit jaar al een stuk grond aan in de Kapelstraat - een weiland in recreatiezone - en nu gaf de gemeenteraad projectontwikkelaar Van Roey de opdracht voor de bouw van een nieuw lokaal", legt bevoegd schepen Katrien Schryvers (CD&V) uit. "Voorlopig gaat het om een 'casco' gebouw. De afwerking en de financiering van die inrichting zal dan later verder worden besproken met de uiteindelijke gebruikers. Er werd 500.000 euro uitgetrokken voor de ruwbouw. We hopen dat we begin volgend jaar de eerste steen zullen kunnen leggen, maar eerst moeten nog een paar administratieve procedures worden doorlopen. Hoe dan ook zullen de drie betrokken verenigingen in Het Zonneputteke kunnen blijven tot hun nieuwe stek helemaal klaar is."





Moet het gezegd dat de verenigingen tevreden zijn met deze ontwikkeling? "We zijn héél gelukkig dat we uitzicht dat we uitzicht hebben op een andere stek", verklaart voorzitter Paul De Houwer van Obscura. "Hoewel het dak van Het Zonneputteke soms lekt, hebben we daar altijd graag gezeten, maar we kampen stilaan met plaatsgebrek. De nieuwe locatie is ruimer. Verder is de ligging ook uitstekend en mochten we op voorhand al enkele wensen doorgeven, waar de gemeente zo veel mogelijk rekening heeft proberen te houden."





Concerten en toneel

Ook Eendracht Maakt Macht hoor je niet klagen. "De plannen zien er knap uit", reageert Kristof Luyckx namens de harmonie. "Het leuke aan de toekomstige zaal is dat we er concerten zullen kunnen geven, iets wat in Het Zonneputteke niet mogelijk is. Daarvoor zijn de plafonds er te laag, wat slecht is voor de akoestiek. Wat de concessie betreft moeten er wel nog een paar zaken concreet worden geregeld, maar we hebben goede hoop dat dit in orde komt."





Rudi Van Nevel van toneelkring Tilia deelt de vreugde van zijn collega's. "Na zeven jaar plannen gaat het er eindelijk van komen. En wat nog beter is, in het nieuwe gebouw kunnen we toneelvoorstelingen geven, wat nu niet kan."