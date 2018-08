Drie podia op FestiHalle 04 augustus 2018

Jeugdhuis De Non uit Halle-Zoersel organiseert vandaag het muzikale evenement FestiHalle. Het is de derde keer dat De Non dit festival op poten zet. Er zijn niet minder dan drie podia voorzien, waarvan twee buiten en één binnen. Op die verschillende plaatsen zullen diverse muziekgenres aan bod komen, 'van blues tot beats'. FestiHalle begint om 14 uur en eindigt om 3 uur 's nachts. De toegang is gratis. (KDC)