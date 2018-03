Drie nieuwe Doezelbosgidsen in de kijker gezet 06 maart 2018

Zorginstelling Monnikenheide uit Zoersel zette drie van haar gasten in de kijker. Alwin Michiels, Stijn Hammels en Michiel Van Rompaey kregen een diploma van 'Doezelbosgids'.





Het Doezelbos is een stuk bos achter Monnikenheide waar regelmatig schoolkinderen uit de omgeving worden ontvangen voor een rondleiding. Enkele jongeren die in Monnikenheide worden opgevangen, geven dan tekst en uitleg over het bos. Daarvoor krijgen ze eerst een speciale opleiding. Alwin, Stijn en Michiel studeerden onlangs af. Op de foto ziet u hen samen met enkele andere gidsen en een paar kindjes die werden rondgeleid.





(KDC)