Drie flessen gestolen 15 maart 2018

Dieven hebben afgelopen weekend ingebroken in een woning in Zoersel in de omgeving van de Kievit en de Schalmeidreef. De politie kon de twee daders oppakken. Ze hebben uit één van de woningen van die straten drie flessen wijn meegenomen uit een garage. (VTT)