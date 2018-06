Dorpscafés Hallywood en Gremlins verdwijnen NOG MAAR VIJF KROEGEN IN SINT-ANTONIUS EN HALLE SAMEN KRISTOF DE CNODDER

15 juni 2018

02u48 0 Zoersel Het café-aanbod in de Zoerselse deeldorpen Sint-Antonius en Halle wordt binnenkort weer wat kleiner. 'Vaste waarden' Hallywood en Gremlins staan immers op het punt te verdwijnen. Café Rio wordt dan weer overgenomen.

Het is een algemene tendens in Vlaanderen: het authentieke dorpscafé waar God en Klein Pierke hun pintje komen drinken is hoe langer hoe meer met uitsterven bedreigd. Ook groot Zoersel ontsnapt niet aan die trend. Tegen het najaar sluiten Gremlins (op de hoek van de Handelslei en Bethaniënlei) en Hallywood (in Halle-Dorp) hun deuren, meer dan waarschijnlijk definitief.





Hallywood, vroeger nog bekend als De Klok en De Pier, zal normaal moeten wijken voor een appartementsblok. "De eigenaar heeft plannen in die zin", vertelt Hallywoods uitbater Seppe Carlier. "Momenteel verhuurt de man het pand aan een brouwerij, die het op haar beurt aan mij doorverhuurt. De brouwerij zou graag hebben dat het café blijft bestaan, maar op 30 september loopt de huurovereenkomst af en dan is de eigenaar vrij om te doen wat hij wil. De brouwerij heeft nog via gerechtelijke weg iets proberen te forceren, maar werd vorige week in het ongelijk gesteld."





Voor Carlier zelf is de nakende sluiting van Hallywood geen ramp, want hij runt iets verderop ook de populaire taverne De Sjoks. "Ik combineer nu tijdelijk twee zaken, op vraag van de brouwer. Ik werkte al met hem samen in De Sjoks en toen Hallywood eind vorig jaar zonder uitbater kwam te zitten, werd ik gevraagd om in te springen. Toen ik er aan begon, wist ik al dat dit een aflopend verhaal was. Voor mezelf is het dus niet zo'n probleem dat het café verdwijnt, want ik heb eigenlijk werk genoeg. Ik vind het vooral spijtig voor de klanten. Straks zijn er in Halle nog maar twee cafés over."





Drie kilometer verderop houdt in oktober ook café Gremlins op te bestaan. Uitbaters Chantal Verwerft en Luc Van tongerloo gaan na 27 jaar achter de tapkast met pensioen. "Er zijn nog andere dingen in het leven", glimlacht Chantal. "We hebben het altijd graag gedaan en zagen verschillende generaties klanten passeren, maar nu is het tijd voor iets anders. En eerlijk: het vet is ook van de soep voor de cafés. In onze beginjaren bleven we geregeld de hele nacht open. Nu is tegen 22 uur iedereen naar huis. In deze tijd zou ik er niet meer aan beginnen."





Appartementen

Geruchten doen de ronde dat ook het gebouw waar Gremlins zit wordt plat gegooid om er flats op te bouwen, al konden we de huisbaas niet te pakken krijgen om dat te verifiëren. "Eigenlijk zouden er veel kosten moeten worden gedaan om het café op te frissen. Ik denk niet dat de eigenaar dat nog ziet zitten. Dus ja, ik vermoed dat hier appartementen zullen komen", gaat Chantal verder. "In dat geval blijven er in het centrum van Sint-Antonius slechts een stuk of drie cafés over. Straf, als je weet dat er hier ooit 35 waren."





En dan is het nog maar de vraag wat er met biljartcafé Rio, eveneens gelegen langs de Handelslei, gaat gebeuren. Vast staat dat huidig uitbater Ken Toussaint er weldra de brui aan geeft. "Twintig jaar nachtwerk begon te wegen. Daarom ga ik nu overdag het clubhuis van de golf in Ranst uitbaten", aldus Toussaint. De man vond intussen een overnemer voor de Rio. Het verhaal doet de ronde dat de nieuwe baas er een eethuis van zou willen maken, al vermoedt Toussaint dat dit niet klopt. "Volgens mijn info blijft de Rio gewoon een café", aldus Toussaint. De toekomstige zaakvoerder was niet bereikbaar om zijn plannen toe te lichten.