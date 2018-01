Dit najaar nieuwe riolering Herentalsebaan 02u25 0

De gemeente Zoersel plant dit najaar grote riolerings- en wegenwerken in de Herentalsebaan. In totaal kost de heraanleg een kleine twee miljoen euro (exclusief BTW). De werken zullen naar schatting ongeveer een jaar in beslag nemen. "De riolering in de Herentalsebaan is aan vervanging toe. In één moeite zullen we ook het wegdek vernieuwen en een fietspad verder doortrekken", legt bevoegd schepen Luc Kennis (CD&V) uit. "Het gaat best wel om grote werkzaamheden, dus ik verwacht dat de aannemer een jaartje bezig zal zijn." Om de hinder te beperken zal er in fases worden gewerkt. Kostenplaatje voor het project is een kleine twee miljoen. Het gemeentelijke aandeel bedraagt een dikke 600.000 euro. De rest wordt gefinancierd door partners als Pidpa en Aquafin. Zoersel is trouwens nog een tiental andere rioleringsprojecten aan het voorbereiden en sleepte daarvoor al Vlaamse subsidies in de wacht, maar de concrete uitvoering daarvan is niet voor de korte termijn.