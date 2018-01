Diagnosecentrum Voorkempen verhuist 02u28 0 Klaas De Scheirder Carl Ligtvoet voor de werf waar het nieuwe diagnosecentrum komt. Zoersel Diagnosecentrum Voorkempen verhuist eind dit jaar naar een nieuwbouw, vlak naast het bestaande gebouw aan de Zoerselse Kapellei. Het nieuwe onderkomen zal bijna dubbel zo veel consultatieruimtes tellen als het huidige.

Diagnosecentrum Voorkempen werd in 1996 opgericht. Zo'n vijftig huisartsen uit de omgeving zijn aandeelhouder van het centrum. De artsen in kwestie zitten er zelf niet, maar ze hebben enkele specialisten in dienst. Zo kan je in Zoersel onder andere terecht voor hart- en huidziekten. "Omdat ons huidige gebouw wat verouderd geraakte en stilaan te klein werd, zijn we in het najaar van 2017 begonnen met de bouw van een nieuw centrum", vertelt directeur Carl Ligtvoet. "De nieuwbouw komt vlak bij onze oude locatie. Jaren geleden kochten we daarvoor al een stuk grond op. Tegen het einde van 2018 zouden we moeten kunnen verhuizen."





20.000 consultaties

Op de toekomstige stek beschikt Diagnosecentrum Voorkempen over elf consultatieruimtes, tegenover zes nu. En dat is ook goed nieuws voor de patiënten. "Op jaarbasis hebben we bijna twintigduizend consultaties, maar bij sommige specialisten hebben we nu nog wachtlijsten. Door extra ruimte te creëren, kunnen we ook extra artsen in dienst nemen en zo zal de patiënt sneller geholpen zijn. Bovendien overwegen we enkele bijkomende medische specialisaties in huis te halen", besluit Carl Ligtvoet. Meer info op ww.dcv.be (KDC)