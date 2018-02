Deze maand geen gemeenteraad 23 februari 2018

De gemeenteraad van Zoersel komt deze maand uitzonderlijk niet samen. In principe is er elke derde dinsdag van de maand een raadszitting, maar afgelopen dinsdag was dat niet het geval. Omdat er te weinig agendapunten waren, bleek het niet de moeite om de raad samen te roepen.





De volgende vergadering is nu voorzien op dinsdag 20 maart. (KDC)