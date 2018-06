De Loteling viert twintigste verjaardag 15 juni 2018

In Zoersel werd onlangs de twintigste verjaardag van sociaal woonproject De Loteling gevierd. In De Loteling - gelegen langs de Kapellei - stelt het OCMW 24 assistentiewoningen voor bejaarden ter beschikking. "In totaal hebben hier al 78 mensen gewoond. Eén van hen was mijn vader zaliger", vertelde OCMW-voorzitter Katrien Schryvers (CD&V). "Ik spreek dus uit ervaring als ik zeg dat heel wat mensen hier een prettige oude dag beleefden." Schryvers zette ook de vele vrijwilligers en Anna Ouderits - met haar 90 jaar de oudste bewoonster van De Loteling - in de bloemetjes.





(KDC)