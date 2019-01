Culinaire cantus van Tomates Cravates is volledig uitverkocht “Het ging dit jaar nog sneller dan Tomorrowland” Samira El Oiamari

16 januari 2019

22u50 0 Zoersel Voor het zesde jaar op rij organiseert Tomates Cravates een culinaire cantus. Wie zich heeft kunnen inschrijven, heeft heel wat geluk want het evenement is al volledig uitverkocht.

Tomates Cravates organiseert de culinaire cantus “Zingen Zonder Zorgen” in de Kapel in Zoersel. Je kon je inschrijven vanaf 13 januari, maar moest er wel snel bij zijn om zeker te zijn van je plaats. Op één dag was de culinaire cantus volledig uitverkocht. “Het ging dit jaar nog sneller dan Tomorrowland”, laat de organisatie weten. “Op dit moment is “Zingen Zonder Zorgen 2019" voorlopig volledig uitverkocht.”

Zingen Zonder Zorgen

De culinaire cantus gaat door op 23 februari, 1 maart en 2 maart. Op deze drie dagen zullen voorzangers, muzikanten en andere deelnemers een muzikale reis maken van de jaren 50 tot in de jaren 2000.

Er wordt ook gezorgd voor een portie gezelligheid. “Een uniek evenement, waarbij we de deelnemers een welgekomen vitaminekuur tijdens de donkere winterdagen voorschotelen”, laat Wim Van Ginderen, voorzitter van Tomates Cravates vzw, weten. “Samen eten, drinken en zingen genereert nu eenmaal een bijzondere dynamiek, die resulteert in het opwekken van uitermate positieve energie.”

Om de keeltjes in te smeren, wordt gezorgd voor een aperitief en een hapje. Tussen de zangsessies door wordt een warm hoofdgerecht geserveerd.

Inschrijven is niet meer mogelijk, maar de organisatie nodigt je al wel uit voor volgend jaar. “Aan diegenen die te laat waren, hopelijk mogen we jullie volgend jaar verwelkomen.”