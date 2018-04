Culinaire cantus Tomates Cravates pakt uit met extra editie 21 april 2018

Al voor het vijfde jaar op rij pakt de vzw Tomates Cravates uit Zoersel uit met een culinaire cantus, zeg maar een combinatie van eten en zingen. Omdat de twee jubileumavonden begin maart volledig waren uitverkocht, organiseert Tomates Cravates vanavond een extra editie. Ook nu zal de kapel van het gemeentehuis weer helemaal vol zitten. "Onze culinaire cantus is een simpel concept, maar het slaat aan. Dit jaar hadden we 600 inschrijvingen", zegt voorzitter Wim Van Ginderen. "We proberen de prijs ook steeds laag te houden en dankzij verschillende sponsors lukt dat. Als we een beetje winst maken, gaat dat steevast naar een goed doel." (KDC)