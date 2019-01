Complimentenfuif voor senioren Samira El Oiamari

11 januari 2019

14u15 0 Zoersel De maand februari wordt met veel complimenten ingezet. Op vrijdag 1 februari kunnen senioren de beentjes losschudden op de complimentenfuif in Zoersel. Plezier gegarandeerd!

Voor het achtste jaar op rij organiseert de gemeente, samen met de collega’s van Schilde, Malle, Zandhoven, Wijnegem, Brecht en Schoten, een dansfeest in de Toverfluit voor senioren. Op de fuif is het de bedoeling om elkaar te complimenteren, schouderklopjes te geven en natuurlijk plezier te hebben.

Alle senioren welkom

Op vrijdag 1 februari van 14 uur tot 18 uur zijn alle senioren welkom voor een dansje, een drankje en natuurlijk een compliment. De inkom is gratis, maar je moet je wel vooraf inschrijven via gemeente@zoersel.be of telefonisch via 03 2980 0 00.

Schud die beentjes maar los!

