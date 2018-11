Coalitiegesprekken: komende week doorbraak? Kristof De Cnodder

11 november 2018

13u19 0

De gemeenteraadsverkiezingen liggen intussen bijna een maand achter ons, maar in Zoersel is het nog altijd wachten op witte rook omtrent een coalitie. Huidig burgemeester Liesbeth Verstreken (N-VA) heeft goede hoop dat er in de volgende dagen iets concreets uit de bus kan komen.

Het is alweer een tijdje geleden dat er nog iets werd vernomen van de Zoerselse coalitiegesprekken, wat maakt dat de Zoerselse burger stilaan ongeduldig wordt. “Toch is de situatie zeker niet uitzichtloos”, beweert Liesbeth Verstreken. De huidige burgemeester veroverde met haar N-VA ook nu weer de meeste zetels en is dus in principe aan zet. “Ik heb goede hoop dat we in de loop van volgende week tot een doorbraak kunnen komen.”

Met wie N-VA momenteel nog in gesprek is, is niet duidelijk. CD&V – die in de aflopende legislatuur een coalitie vormt met N-VA - beweert van niets te weten. Het ziet er dus naar uit dat N-VA eerder inzet op een entente met de kleinere fracties h-Eerlijk Zoersel en eventueel Open VLD. Tegelijk blijft ook de mogelijkheid bestaan van een coalitie zonder N-VA. Dan moeten CD&V, h-Eerlijk Zoersel, Groen en Open VLD mekaar wel weten te vinden.

In theorie hebben de betrokken partijen sowieso tot 1 januari de tijd om tot een vergelijk te komen. “Zo lang willen we het niet laten aanslepen”, benadrukt Liesbeth Verstreken. “Ik kan nu al niet meer naar de winkel gaan zonder dat ik word aangesproken over de politieke situatie (lacht).”