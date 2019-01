CIEZO-studenten krijgen genereuze receptie in ZNA Joostens Samira El Oiamari

09 januari 2019

13u00 0 Zoersel Op 8 januari werden de studenten van het vijfde Centrum voor Innovatieve Externe Zorgopleidingen (CIEZO) van HIVSET feestelijk ingehuldigd in ZNA Joostens. Ze kregen een genereuze receptie.

Voor de CIEZO-studenten is het nieuwe jaar feestelijk begonnen. ZNA Joostens trakteerden hen, hun docenten en andere medewerkers van HIVSET en ZNA op een fijne receptie. De receptie werd georganiseerd omdat zij allemaal deel uitmaakten van de eerste lichting van CIEZO Zoersel die in september van start was gegaan.

Mooie woorden

De receptie werd geopend met de dankbare woorden van Rika De Bens, directeur van ZNA Joostens. Zo werd teruggeblikt op het vlotte verloop van de voorbereidingen en de start van het CIEZO.

Daarnaast hebben anderen, zoals de algemeen directeur patiëntenzorg van ZNA en de zorgambassadeur, een uitleg gegeven over de aangename samenwerking. Het werd al snel duidelijk dat het CIEZO professionele en kwaliteitsvolle nieuwe krachten levert die belangrijk zijn in de zorg en voor ZNA Joostens.

De studenten zijn blij

Ook de studenten zijn erg positief over de fijne samenwerking. Zo spreekt Artuur, een student aan de school, positief over de samenwerking. “Het is cool om les te volgen in een zorginstelling met zo’n goede naam”, zegt Artuur.

Verder kunnen de studenten van HIVSET voor hun theorie- en praktijklessen gebruik maken van een verdieping in het kasteeltje op het domein van ZNA Joostens in Sint-Antonius. Daar zullen ze wellicht ook heel blij om zijn.