CD&V Zoersel vindt beleidsintenties onevenwichtig en vaag Samira El Oiamari

23 januari 2019

13u20 0 Zoersel De meerderheidspartijen in Zoersel stelden op dinsdag 22 december hun beleidsintenties voor de komende legislatuur voor. Tijdens de gemeenteraad had CD&V toch enkele opmerkingen.

Gisterenavond stelden de meerderheidspartijen van de gemeente hun dossiers in de beleidsnota’s voor. CD&V had op verschillende punten niets aan te merken, maar toch zijn er enkele zaken waar de partij kanttekeningen bij maakte.

Vooral het welzijn van de gemeente baart zorgen bij CD&V. “Hoewel onze bevolking voor 22 procent bestaat uit senioren, en dit aandeel stijgend is, krijgt deze doelgroep en de zorg die zij vaak zeer hard nodig hebben, amper aandacht”, laat Katrien Schryvers, voormalig OCMW-voorzitter en CD&V-welzijnsexperte, weten. “Wat met de thuisdiensten bijvoorbeeld? Ook het armoedebeleid komt quasi niet aan bod. Van een dienstencentrum is al helemaal geen sprake. Dat alles betreuren wij ten zeerste.”

Verder begrijpt CD&V niet waarom er geen betere communicatiemogelijkheden worden ingezet. “Zij het intern binnen de goed draaiende organisatie die gemeente & OCMW Zoersel moet zijn, zij het naar de burgers toe, die recht hebben op informatie en duidelijkheid.” Daarnaast benadrukt de partij ook dat de rol van verenigingen belangrijk is. “Het lijkt zelfs alsof de meerderheidspartijen geen weet hebben van het bestaan van een cultuur-, jeugd-, sport- of seniorenraad.”

Het kan anders

CD&V vindt het een goede zaak dat er veel aandacht gaat naar ‘groene’ thema’s, maar toch gaat de partij niet met alle beleidsintenties akkoord. “Een voorbeeld is de afschaffing van de gratis huisvuilzakken,” zegt fractieleider Roel Van Elsacker. “We moeten inderdaad nog verder evolueren naar ‘de vervuiler betaalt’, maar deze afschaffing is een lineaire belastingverhoging van 36 euro per jaar voor een gezin van vijf of 156.787,2 euro per jaar die moet opgehoest worden door de Zoerselse belastingbetaler.” CD&V vraagt het bedrag te compenseren met een belastingvermindering.

Niet ontevreden

Verder is de partij tevreden dat een aantal zaken overgenomen werden uit hun programma. “Werk maken van een weekendregime voor de openbare verlichting en een rolstoelvriendelijk voetpad in elke gemeente zijn zaken die in aanloop naar de verkiezingen enkel in het CD&V-programma voorkwamen.” CD&V hoopt dat dit zo snel mogelijk wordt uitgerold, in heel de gemeente.

Onevenwichtig geheel

Van Elsacker gelooft dat de beleidsintenties van de meerderheidspartijen een onevenwichtig geheel vormen. “Sommige thema’s zijn zeer gedetailleerd uitgewerkt, terwijl er aan andere amper een halve bladzijde wordt gewijd.” De fractieleider vindt dat de bestuurspartijen hun huiswerk moeten overdoen.

