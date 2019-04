CD&V wil straatverlichting tijdens weekend voor veiligheid fietsers, N-VA is tegen: “Volgens politieverslagen zijn er geen ongevallen gebeurd door het doven van straatverlichting” Ewelina Verhulst

01 april 2019

11u45 0 Zoersel Afgelopen weekend schakelden we over op het zomeruur. Daarmee blijft het ‘s avonds een uur langer licht. CD&V Zoersel grijpt deze aangelegenheid aan om nogmaals te pleiten voor straatverlichting tijdens het weekend. Dit punt zal op de agenda komen te staan op de gemeenteraad van 23 april.

In 2016 werd in de gemeente een lichtplan uitgevoerd. Met dit plan wordt de openbare verlichting gedoofd tussen 23 uur en 6 uur. Enkel kruispunten of gevaarlijke bochten worden nog verlicht. Op deze manier kon er heel wat bespaard worden op het vlak van energie-uitgaven. Volgens voormalig schepen Luc Kennis (CD&V) is zo'n lichtplan niet alleen een besparing, maar is het ook een goede zaak voor het milieu. “Zoersel bespaarde jaarlijks 179.645 kWh aan energie en stootte 41,7 ton minder CO2 uit. Dat is een besparing van 14,3% op het totale verbruik. Die opbrengst investeerden we mee in meer slimme en veilige verlichting.”

Fietsers door donkere straten

Ook al is het goed voor besparingen, klimaat en het milieu, toch vroeg CD&V aan nutsmaatschappij Eandis om de verlichting tijdens weekendnachten wel te laten branden voor mensen die op vrijdag- en zaterdagnacht uitgaan. De partij hoopt ook dat de verlichting overal zal branden, want niet iedereen woont op een kruispunt of een verbindingsweg. “Met het zomeruur mag het dan wel een uur langer licht zijn, de gevaarlijke situatie voor jongeren die in het pikdonker naar huis moeten rijden na een fuif blijft”, zegt fractieleider van gemeenteraad Roel van Elsacker (CD&V).

Volgens de politieverslagen zijn er geen ongevallen gebeurd doordat ze door donkere straten moeten fietsen Liesbeth Verstreken (N-VA)

Burgemeester Liesbeth Verstreken vindt dan weer dat dit niets met veiligheid te maken heeft. “Volgens de politieverslagen zijn er geen ongevallen gebeurd doordat ze door donkere straten moeten fietsen. Wat we wel merken, is dat fietsers juist wel in orde zijn met hun verlichting op de fiets. Het is onze doelstelling niet, maar is wel een positief effect.”

Agendapunt op gemeenteraad

De vraag van CD&V is in ieder geval niet nieuw. De partij ijverde al voor straatverlichting tijdens het weekend, maar viel in dovemansoren bij coalitiepartner N-VA. Volgens Roel van Elsacker (CD&V) wilde N-VA hier niets van weten. Volgens Verstreken gaan ze de vraag zeker bekijken op de gemeenteraad van april, maar voor N-VA is het echt een stap achteruit om het licht terug aan te steken. “In onze ogen is dat enorme energieverspilling. Jaarlijks stootten we al minder dan 40 ton CO2 uit. Dat gaan we nu niet verknoeien, hé.”

LED-verlichting?

Het gemeentebestuur vindt wel dat de straatverlichting moet overgeschakeld worden naar LED-verlichting. “Het is niet alleen goedkoper en milieuvriendelijker, maar zo’n verlichting kan ook gemakkelijk worden gedimd”, zegt voormalig OCMW-voorzitter Katrien Schryvers (CD&V). “Het zal echter nog een hele tijd duren vooraleer dit in de hele gemeente gerealiseerd zal zijn. Voor ons mag het allemaal concreter en vooral veel sneller gaan", besluit de Zoerselse CD&V-fractie.