Buurt ongerust over bouw 42 flats INWONER KOEN HOREMANS: "VEEL TE GROOTSCHALIG" KRISTOF DE CNODDER

18 juli 2018

02u44 0 Zoersel Projectontwikkelaar IMVAP wil 42 nieuwbouwappartementen bouwen tussen de Heybleukenstraat, de Heimeulenweg en de Kerkhoflei in Zoersel, maar dat brengt in de buurt een storm van protest teweeg. "Zo'n grootschalig project past hier om verschillende redenen niet", klagen de omwonenden.

Nog tot en met 6 augustus loopt er een openbaar onderzoek omtrent een gepland bouwproject in het centrum van Sint-Antonius Zoersel. Immobiliën Van Pelt (IMVAP) vroeg onlangs een omgevingsvergunning aan die de bouw van zeven appartementsblokken met telkens zes wooneenheden moet mogelijk maken. In de buurt van de groene zone waar het project zou moeten komen, staat men nu op de achterste poten.





"Hetgeen er op tafel ligt past totaal niet in een dorp als Sint-Antonius", beweert Koen Horemans, die samen met enkele andere buren bezwaarschriften aan het verzamelen is. "Dit is véél te grootschalig. We vrezen dat de 42 appartementen een pak verkeer gaan aantrekken in een zone waar twee scholen zijn gelegen. Dat is vragen om problemen. Bovendien wil men het project ontsluiten langs de Heimeulenweg, maar die straat is daar volgens ons te smal voor. Verder komt de uitrit van de bijhorende ondergrondse parkeergarage uit op het Gaby Schul Padje, een trage weg voor fietsers en voetgangers. Heel ongelukkig vinden we dat."





Verkeersproblemen

Naast verkeersproblemen vreest de buurt voor een verstoorde waterhuishouding en een aanslag op de privacy van de omwonenden. "Er zijn appartementen met drie en vier bouwlagen voorzien en één blok wordt ingeplant tot op zeven meter van iemands achtertuin. Het kan niet anders dan dat die mensen inkijk hebben", gaat Koen Horemans verder. "De zone in kwestie is ingekleurd als woongebied. We wisten dat die grond ooit zou worden aangesneden, maar waarom kunnen hier geen eengezinswoningen worden gebouwd in plaats van hoge flatgebouwen? Daar zouden we veel minder problemen mee hebben, want de impact daarvan is veel kleiner. Tja, het zal wel met winstmaximalisatie te maken hebben. Jammer genoeg worden anderen daar de dupe van."





Bezwaarschriften

En er is meer: volgens informatie die de buurt kon verzamelen, zouden er op termijn nog eens 208 wooneenheden bij kunnen komen in het aangrenzende gebied. "Dan is het hek helemaal van de dam", klinkt het. "We willen een duidelijk signaal geven dat zoiets voor ons niet kan." Daarom wordt er opgeroepen om massaal bezwaarschriften in te dienen. Mensen kunnen daarvoor tot 6 augustus terecht in het Zoerselse gemeentehuis. Of men kan zich tot 5 augustus aanbieden bij Koen Horemans in de Kerkhoflei 17. Horemans bundelt zo veel mogelijk klachten, "al is dat in volle vakantieperiode niet evident". Het gemeentebestuur benadrukt dat er nog geen beslissing is genomen omtrent de aanvraag van projectontwikkelaar IMVAP en dat men de uitkomst van het openbaar onderzoek afwacht.