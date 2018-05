Burgemeester trekt lijst N-VA 14 mei 2018

De N-VA van Zoersel stelde de lijst voor waarmee men in oktober naar de gemeenteraadsverkiezingen trekt. Huidig burgmeester Liesbeth Verstreken is de logische lijsttrekker. Ook schepenen Danny Van De Velde, Koen Paredaens en Marcel De Vos krijgen een prominente plaats.





Van de huidige gemeenteraadsleden van N-VA komen Griet Decock, Kitty Busschodts, Michaël Heyvaert, Tania Kohlen en Rita Laureyssens opnieuw op. Vijf andere raadsleden besloten zich niet meer verkiesbaar te stellen. Het gaat om Trix Lacante, Irene Meersman, Annemie Van Orshaegen, Jurgen Opreel en Jef Laureyssens.





Zij worden op de lijst vervangen door enkele opvallende nieuwkomers. Cindy Van Paesschen was ooit nog districtsschepen in Berchem en Karin Verbiest gemeenteraadslid in Brasschaat. Ook in hun nieuwe woonplaats Zoersel willen ze zich nu politiek engageren. Ook voor lokaal persverantwoordelijke Edwige Heyvaert is een plaatsje voorzien. De amper 18-jarige Lyn Feyens is de jongste op de lijst. Lijstduwer, ten slotte, wordt afdelingsvoorzitter en OCMW-raadslid Bert Claessens. (KDC)