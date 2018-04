Broodjeszaak Better Food na tien jaar op nieuwe stek 17 april 2018

Broodjeszaak Better Food uit Sint-Antonius Zoersel is verhuisd. Na iets meer dan tien jaar ruilde de zaak de Handelslei in voor de wat verderop gelegen Kapellei.





"Ons vorige pand werd verkocht en daar konden we niet blijven als huurder", legt Bart Verelst van Better Food uit. "Ik zocht dan een nieuwe locatie in Sint-Antonius en vond die meer in de richting van Schilde. Dat heeft ook voordelen: er is meer parkeerruimte, we beschikken over een groter terras en we betalen minder huur dan vroeger. Wel is het zo dat we hier eerst de nodige aanpassingswerken hebben moeten doen. Tot een dag voor de heropening ben ik tot middernacht aan het klussen geweest. Het is nu hopen dat ons vast cliënteel ons zal volgen, maar afgaande op de positieve reacties op Facebook komt dat goed." (KDC)