Braderij ontvangt 90 kramen 31 mei 2018

In Sint-Antonius Zoersel staat vrijdagavond de jaarlijkse braderij op het programma, één van de drukst bijgewoonde evenementen in de gemeente. Vanaf 18 uur staan er in het verkeersvrije dorpscentrum ongeveer negentig kramen paraat om de bezoekers te ontvangen. Heel wat lokale handelaars en verenigingen hebben dan ook een eigen standje. "De braderij is zelf nog iets groter dan vorig jaar", vertelt Christiaan Picard van de middenstandsraad. Aan randanimatie (zoals steltlopers en een mobiele bellenblaasact) werd uiteraard ook gedacht. Om 1 uur 's nachts eindigt de braderij, maar in een grote tent achter de kerk kan er nog tot 3 uur worden gefeest op muziek van een dj. (KDC)