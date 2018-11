Bpost verwijdert twee rode brievenbussen Kristof De Cnodder

29 november 2018

Bpost haalt twee rode brievenbussen weg in de gemeente Zoersel. Het gaat om de exemplaren in de Achterstraat en in de Kapellei.

De afgelopen vijf jaar kreeg Bpost twintig procent minder klassieke brieven te verwerken. De postbedeler besloot dan ook enkele bussen te verwijderen die de laatste tijd amper werden gebruikt. Bpost maakt zich wel sterk dat elke inwoner van Zoersel in een straal van 1 500 meter nog steeds een postbus zal vinden om zijn te versturen brieven in te deponeren.