Boodschappendienst van start gegaan Kristof De Cnodder

16 november 2018

10u28 0

De gemeente en het OCMW van Zoersel hebben recentelijk een boodschappendienst in het leven geroepen. Omdat boodschappen doen niet voor iedereen even evident is – omwille van ziekte, ouderdom of een beperking – besloot men in Zoersel om voor die mensen in de bres te springen.

Er werd een team van vrijwilligers samengesteld die klaar staat om te gaan winkelen voor hulpbehoevenden. “Dit is een prachtig initiatief”, zegt vrijwilligster Lieve Pannemans, die ook al actief was bij Ziekenzorg. “Eigenlijk winkel ik niet zo heel graag, maar ik help wel graag mensen. Ik sta dan ook te popelen om er in te vliegen.”

Wie een beroep wil doen op Lieve en haar collega’s dient eerst contact op te nemen met de dienst thuiszorg. Daar wordt bekeken wie er effectief in aanmerking komt voor de boodschappenservice en nadien wordt een vrijwilliger aangesteld. Bedoeling is dat elke hulpbehoevende zijn vaste vrijwilliger krijgt, zodat er een vertrouwensband kan ontstaan. De vrijwilligers krijgen een forfaitaire onkostenvergoeding van drie euro per keer. Meer info en inschrijven via 03 298 00 00 of thuiszorg@zoersel.be